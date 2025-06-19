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10:43, 19 июня 2025Россия

В Москве чеченка вступилась за задержанных «Русской общиной» детей и сняла их на видео

В Москве чеченка вступилась за детей, остановленных при рейде «Русской общины»
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве чеченка вступилась за детей, остановленных при рейде «Русской общины». Записанный ею видеоролик опубликовал Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».

Кадры сняты в ЖК «Люблинский парк», о чем говорит автор в начале ролика. Она заявляет, что детей уроженцев республики задержали. Затем она наводит камеру на мальчика и сообщает, что он — первоклассник.

«Почему вы задержали наших ребят?» — спрашивает она активистов «Русской общины» и полицейских, однако не получает ответа на свой вопрос. Россиянка обращает внимание на медицинские маски, скрывающие лица некоторых активистов. «Вот, националисты стоят», — заявляет женщина.

Ранее в Оренбурге сняли на видео еще один рейд «Русской общины», в ходе которого активисты угрожали одному из жителей. Согласно озвученной движением версии, горожанин оскорбил родителей участника спецоперации. «Еще раз мы услышим, что ты эту семью или детей оскорбил (...), и с тобой разговаривать по-другому уже никто не будет», — сказали ему общественники.

ЖЗЛ
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