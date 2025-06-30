Следователи нашли устроивших стрельбу по куполу Исаакиевского собора в Петербурге

В Петербурге двое юношей, обстрелявших купол Исаакия, получили домашний арест

В Санкт-Петербурге следователи нашли устроивших стрельбу по куполу Исаакиевского собора. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По данным канала, фигуранты — двое молодых людей из Красного Села. Им 18 и 19 лет.

По информации Объединенной пресс-службы судов города, подследственные — Семен Лисков и Давид Козлов. Они обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия, совершенное общеопасным способом»). Октябрьский районный суд отправил их под домашний арест до 28 августа.

Ранее сообщалось, что двое мужчин выпили и выстрелили из аэрозольного устройства «Пионер» в направлении купола Исаакиевского собора. Повреждений на куполе не зафиксировано.