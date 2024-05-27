Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 27 мая 2024Россия

В российском магазине цыгане назвали продавщиц «русскими тварями» и поплатились

В Орловской области цыгане назвали продавщиц магазина русскими тварями

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В Орловской области цыгане назвали продавщиц одного из продовольственных магазинов «русскими тварями». Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По данным канала, клиенты стали вести себя агрессивно из-за того, что им не понравилась купленная в магазине колбаса. Они стали бросаться едой и оскорблять сотрудников.

Прибывшие на место общественники вызвали на место происшествия полицию. После составления протокола об административном правонарушении цыганам пришлось заплатить штраф. «Но если случится подобное еще раз, наказание будет строже», — отмечает канал.

Ранее в Калужской области таксист-мигрант отказался везти клиентку из-за национальности. По словам жительницы Обнинска, мужчина назвал ее «свиньей» и «русской тварью». После этого он принес извинения за свои слова.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

      Россия пригласила талибов на ПМЭФ

      Нейросети помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома

      Румынский спасатель рассказал о нежелании украинских уклонистов идти в ВСУ

      В Европе нарастили закупки российского металла

      Кибермошенники украли у россиян больше четырех миллиардов рублей

      Созданы первые наушники с ИИ-шумоподавлением

      Украинские «Острые козырьки» заявили о невозможности победить Россию

      Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Служебного романа»

      Россияне раскрыли свои траты перед летом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше