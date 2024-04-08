В России таксист-мигрант назвал женщину «русской тварью» и отказался ее везти

Под Калугой таксист отказался везти клиентку, обозвав ее русской тварью

В городе Обнинске Калужской области таксист-мигрант отказался везти клиентку из-за национальности. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По словам горожанки, водитель оскорбил ее, назвав «свиньей» и «русской тварью». Причиной этому стала исключительно национальность пассажирки, утверждает канал.

После того как мужчину нашли общественники, он извинился перед оскорбленной им женщиной. «Больше так не будет. Не было и не будет», — говорит таксист на видео.

Сообщение об оскорблении пассажирки в Обнинске стало не первым подобным случаем за последнее время. Ранее в Челябинске другой водитель такси назвал русский народ свиньями. Перед этим в Подмосковье мигрант, подвозивший женщину, назвал ее проституткой. Жительница Подмосковья оказалась женой участника спецоперации.