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12:54, 8 апреля 2024Россия

В России таксист-мигрант назвал женщину «русской тварью» и отказался ее везти

Под Калугой таксист отказался везти клиентку, обозвав ее русской тварью

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В городе Обнинске Калужской области таксист-мигрант отказался везти клиентку из-за национальности. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По словам горожанки, водитель оскорбил ее, назвав «свиньей» и «русской тварью». Причиной этому стала исключительно национальность пассажирки, утверждает канал.

После того как мужчину нашли общественники, он извинился перед оскорбленной им женщиной. «Больше так не будет. Не было и не будет», — говорит таксист на видео.

Сообщение об оскорблении пассажирки в Обнинске стало не первым подобным случаем за последнее время. Ранее в Челябинске другой водитель такси назвал русский народ свиньями. Перед этим в Подмосковье мигрант, подвозивший женщину, назвал ее проституткой. Жительница Подмосковья оказалась женой участника спецоперации.

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      Алан Босиков
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