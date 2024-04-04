Таксист назвал россиян «пьющими свиньями» и вскоре записал видео с извинениями

В Челябинске таксист назвал русских свиньями и записал видео с извинениями

В Челябинске таксист назвал русский народ свиньями и поплатился за свои слова. Видеообращение мужчины опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».

По данным канала, водитель взял пассажирку и на протяжении всей поездки доказывал женщине, что русские люди пьют много алкоголя. Россиянка не дала никакого повода к такому поведению таксиста, утверждает канал.

Вскоре после поездки мужчину задержали. На видеозаписи он попросил прощения за свои слова и пообещал, что такого больше не повторится.

Ранее под Москвой мигрант, подвозивший женщину, назвал ее проституткой. Жительница Подмосковья оказалась женой участника спецоперации и не стала терпеть подобного отношения к себе, рассказав обо всем мужу. На встрече с бойцом иностранец извинился перед оскорбленной им женщиной. По ее словам, при разговоре с мужем мигрант «сразу забыл» русский язык, на котором он вполне свободно изъяснялся в ходе поездки.