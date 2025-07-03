Сотрудник отеля в Европе накинулся на коллег с ножами и пообещал «порезать их на кусочки»

CB: Работник отеля на острове Менорка накинулся на коллег с тремя ножами

Сотрудник отеля в Европе накинулся на своих коллег с ножами, пообещав убить их. Об этом сообщает издание Cronica Balear.

По данным источника, инцидент произошел ночью 30 июня в гостинице города Сьюдадела на острове Менорка, Испания. Конфликт между сотрудниками начался с того, что один мужчина мешал остальным спать. В ходе совместной перепалки он внезапно выскочил из своей комнаты с тремя ножами и закричал: «Я порежу вас на мелкие кусочки». Кто-то из персонала немедленно нажал тревожную кнопку.

Полицейский патруль приехал в объект размещения и арестовал дебошира. Теперь работник гостиницы будет объяснять свои угрозы в суде.

Ранее испанская полиция арестовала в отеле города Сильот семью туристов. Отдыхающие поссорились, а затем устроили массовую драку в номере.