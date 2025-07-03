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20:05, 3 июля 2025Путешествия

Сотрудник отеля в Европе накинулся на коллег с ножами и пообещал «порезать их на кусочки»

CB: Работник отеля на острове Менорка накинулся на коллег с тремя ножами
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: cronicabalear.es

Сотрудник отеля в Европе накинулся на своих коллег с ножами, пообещав убить их. Об этом сообщает издание Cronica Balear.

По данным источника, инцидент произошел ночью 30 июня в гостинице города Сьюдадела на острове Менорка, Испания. Конфликт между сотрудниками начался с того, что один мужчина мешал остальным спать. В ходе совместной перепалки он внезапно выскочил из своей комнаты с тремя ножами и закричал: «Я порежу вас на мелкие кусочки». Кто-то из персонала немедленно нажал тревожную кнопку.

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