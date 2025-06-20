Семейная ссора туристов превратилась в драку с полицией в европейском отеле

Cronica Balear: Семья туристов устроила драку с полицией в отеле города Сильот

Семейная ссора туристов в европейском отеле превратилась в драку с сотрудниками полиции, которые пытались разнять постояльцев. Об этом сообщает издание Cronica Balear.

17 июня в гостиницу города Сильот, Испания, вызвали наряд полиции из-за бытовой ссоры, которую устроили члены одной семьи. Британские туристы с 11 июня проживали на седьмом этаже и регулярно беспокоили соседей, а также портили имущество отеля.

Полицейские попытались урегулировать конфликт, но британцы оказали сопротивление: одного офицера ударили кулаком в лицо, на другого кинулись со стулом — все это происходило в присутствии младенца.

В итоге троих туристов арестовали. Полицейских с легкими травмами доставили в больницу, арестованные члены семьи после драки от медицинской помощи отказались, а маленького ребенка оставили на попечении отца.

Ранее туристку заподозрили в расправе над дочерью и мужем в отеле Исландии. Членов семьи обнаружили без признаков жизни, а женщину с ножевыми ранениями взяли под стражу.