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18:22, 16 июня 2025Путешествия

Туристку заподозрили в расправе над дочерью и мужем в отеле самой безопасной страны мира

Французскую туристку заподозрили в расправе над мужем и дочерью в отеле Исландии
Алина Черненко

Фото: Jeff J Mitchell / Staff / GettyImages

Французскую туристку, которая приехала на отдых в Исландию с семьей, заподозрили в расправе над мужем и дочерью. Подробностями истории поделилось местное издание RUV.

Уточняется, что мужчина и девочка-подросток были найдены без признаков жизни в отеле Edition в центре Рейкьявика — столицы самой безопасной страны мира в 2025 году. Женщину с ножевыми ранениями, которая находилась с ними в комнате, доставили в больницу. Позже ее взяли под стражу как основную подозреваемую в совершении преступления.

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По данным источника, полицию вызвал сотрудник отеля, которому показалось, что ночью в одном из номеров произошло что-то тревожное. Стражи правопорядка прибыли на место и оцепили четвертый этаж, где находилась комната. Следователи выяснили, что трое проживавших в номере гостей были членами одной семьи и забронировали в отеле шесть ночей. Другие детали они не раскрыли.

В мае в отеле Японии была найдена бездыханной бразильская туристка. Трагедия произошла за день до ее отлета домой.

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