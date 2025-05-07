В отеле Японии наткнулись на тело туристки за несколько часов до ее вылета домой

Daily Mail: Фанатка «Формулы 1» найдена бездыханной в номере отеля в Токио

В отеле Японии найдена бездыханной бразильская туристка, которая не выжила при загадочных обстоятельствах за день до отлета домой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уточняется, что 30-летняя Аманда Боргес была фанаткой «Формулы 1» и прилетела в Токио на Гран-при. По данным источника, сотрудники гостиницы наткнулись на тело в номере за несколько часов до вылета девушки в Бразилию.

Причина случившегося остается неизвестной, однако предполагается, что это могло произойти из-за пожара, который устроил гражданин Шри-Ланки, арестованный позже местной полицией.

В апреле бортпроводника авиакомпании British Airways нашли бездыханным в номере отеля в Сан-Франциско, США. Уточняется, что коллеги мужчины подняли тревогу, когда он не явился на обратный рейс в Великобританию.