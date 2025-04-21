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13:00, 21 апреля 2025Путешествия

Тело бортпроводника несколько дней пролежало в номере отеля в США

Бортпроводника British Airways нашли бездыханным в номере отеля в Сан-Франциско
Алина Черненко

Фото: Emilija Jefremova / Reuters

Бортпроводника авиакомпании British Airways нашли бездыханным в номере отеля в Сан-Франциско, США. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Уточняется, что коллеги мужчины подняли тревогу, когда он не явился на обратный рейс в Великобританию. Они отправились в отель, где остановился член экипажа, и попросили менеджеров отвести их в его номер. Там выяснилось, что тело бортпроводника, предположительно, пролежало в комнате несколько дней.

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Из-за случившегося рейс пришлось отменить в последнюю минуту, так как экипаж «был в полном отчаянии из-за внезапной кончины друга». Руководство перевозчика начало расследование, чтобы установить причины трагедии.

В сентябре 2023 года стюардессу американской авиакомпании American Airlines нашли в отеле Marriott в аэропорту США без признаков жизни и с носком во рту. Никаких следов взлома полицейские не обнаружили.

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