Тело бортпроводника несколько дней пролежало в номере отеля в США

Бортпроводника British Airways нашли бездыханным в номере отеля в Сан-Франциско

Бортпроводника авиакомпании British Airways нашли бездыханным в номере отеля в Сан-Франциско, США. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Уточняется, что коллеги мужчины подняли тревогу, когда он не явился на обратный рейс в Великобританию. Они отправились в отель, где остановился член экипажа, и попросили менеджеров отвести их в его номер. Там выяснилось, что тело бортпроводника, предположительно, пролежало в комнате несколько дней.

Из-за случившегося рейс пришлось отменить в последнюю минуту, так как экипаж «был в полном отчаянии из-за внезапной кончины друга». Руководство перевозчика начало расследование, чтобы установить причины трагедии.

В сентябре 2023 года стюардессу американской авиакомпании American Airlines нашли в отеле Marriott в аэропорту США без признаков жизни и с носком во рту. Никаких следов взлома полицейские не обнаружили.