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15:35, 27 сентября 2023Путешествия

Тело стюардессы с носком во рту обнаружили в отеле Marriott

Action News: тело стюардессы с носком во рту обнаружили в отеле Филадельфии

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Тело стюардессы американской авиакомпании American Airlines обнаружили в отеле Marriott в аэропорту Филадельфии (США). Подробности истории сообщает издание Action News.

Уточняется, что сотрудники клининговой службы вызвали полицию около 22:45 в понедельник, 25 сентября. По данным следователей, 66-летнюю женщину нашли с носком во рту. Ее имя не разглашается.

Полиция Филадельфии сообщила, что никаких признаков взлома или борьбы, а также никакого оружия на месте обнаружено не было. Известно, что в номере находилось несколько запечатанных флаконов с лекарствами, отпускаемыми по рецепту.

Издание также отмечает, что стражи правопорядка сочли инцидент подозрительным. В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что 24-летнюю стюардессу иностранной авиакомпании нашли с перерезанным горлом в ее квартире в Мумбаи. Известно, что она приехала туда из штата Чхаттисгарх в апреле для прохождения обучения в Air India.

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    Марина Черняк
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