24-летнюю стюардессу нашли в квартире с перерезанным горлом

NDTV: 24-летнюю стюардессу нашли с перерезанным горлом в квартире в Мумбаи

24-летнюю стюардессу иностранной авиакомпании нашли с перерезанным горлом в ее квартире в Мумбаи. Об этом пишет сайт местного телеканала NDTV.

По данным издания, бортпроводницу опознали как Рупал Огрей (Rupal Ogrey). Известно, что она приехала в Мумбаи из штата Чхаттисгарх в апреле для прохождения обучения в Air India.

Уточняется, что полиция прибыла на место происшествия вечером 3 сентября. Стражи правопорядка зарегистрировали преступление, и для поимки злоумышленника было сформировано несколько групп.

В ходе проверки полиция установила, что девушка проживала в квартире вместе с сестрой и ее бойфрендом, но восемь дней назад они уехали на родину. Портал сообщает, что их уже проинформировали о случившемся.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines раскрыла простой способ сделать из подручных средств сигнализацию в номере отеля и обезопасить себя. 51-летняя бортпроводница из США по имени Сиси показала подписчикам, как можно использовать гладильную доску, чтобы услышать незваных гостей.

