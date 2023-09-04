Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 4 сентября 2023Путешествия

24-летнюю стюардессу нашли в квартире с перерезанным горлом

NDTV: 24-летнюю стюардессу нашли с перерезанным горлом в квартире в Мумбаи

Фото: SumanBhaumik / Shutterstock / Fotodom

24-летнюю стюардессу иностранной авиакомпании нашли с перерезанным горлом в ее квартире в Мумбаи. Об этом пишет сайт местного телеканала NDTV.

По данным издания, бортпроводницу опознали как Рупал Огрей (Rupal Ogrey). Известно, что она приехала в Мумбаи из штата Чхаттисгарх в апреле для прохождения обучения в Air India.

Материалы по теме:
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови. Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови.Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
18 февраля 2022
«Когда моюсь, закрываю рот и нос» Индия сняла ограничения на въезд. Почему надо дважды подумать, прежде чем туда лететь?
«Когда моюсь, закрываю рот и нос»Индия сняла ограничения на въезд. Почему надо дважды подумать, прежде чем туда лететь?
3 декабря 2022

Уточняется, что полиция прибыла на место происшествия вечером 3 сентября. Стражи правопорядка зарегистрировали преступление, и для поимки злоумышленника было сформировано несколько групп.

В ходе проверки полиция установила, что девушка проживала в квартире вместе с сестрой и ее бойфрендом, но восемь дней назад они уехали на родину. Портал сообщает, что их уже проинформировали о случившемся.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines раскрыла простой способ сделать из подручных средств сигнализацию в номере отеля и обезопасить себя. 51-летняя бортпроводница из США по имени Сиси показала подписчикам, как можно использовать гладильную доску, чтобы услышать незваных гостей.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Черненко
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган предложил стать посредником в переговорах по Украине. Что ответил Путин и о чем договорились лидеры?

    Паразитические черви устроили «пробку» в желчном протоке мужчины

    Взорвавшаяся батарея телефона сорвала рейс самолета

    Начальник российской колонии рассказал о работе осужденных экс-судей

    Путин поручил отчитаться об использовании чиновниками отечественных автомобилей

    Раскрыт механизм потепления Арктики

    Декана российского транспортного института заподозрили в получении взяток

    Глава МИД Германии оговорилась и назвала украинское зерно кокаиновым

    Россиянкам с тонкими волосами назвали подходящие прически на осень

    Устроившие состязание по прыжкам в длину на стройке рабочие попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости