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17:05, 31 августа 2023Путешествия

Стюардесса раскрыла способ сделать сигнализацию в номере из подручных средств

Стюардесса из США посоветовала сделать сигнализацию в номере из гладильной доски

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines раскрыла простой способ сделать из подручных средств сигнализацию в номере отеля и обезопасить себя от злоумышленников. Видео с советом она опубликовала в TikTok, на которое обратило внимание издание Daily Mail.

51-летняя бортпроводница из США по имени Сиси показала подписчикам, как можно использовать гладильную доску, чтобы услышать незваных гостей. Стюардесса порекомендовала аккуратно пристроить ее к стене под прямым углом к двери. Если кто-то попытается подтолкнуть дверь или открыть ее, доска упадет на пол, и по звуку можно будет понять, что кто-то хочет попасть в номер.

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Кроме того, Сиси посоветовала положить между дверью и ее рамой и крепко прижать полотенце или вешалку. Если все сделано правильно, злоумышленникам будет сложно проникнуть в комнату, даже если у них есть ключ. Однако этот лайфхак подходит не для каждой двери, отметила стюардесса.

Ранее бортпроводник посоветовал туристам прятать ценные вещи в пустой пакет из-под чипсов, чтобы избежать кражи в номере отеля.

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    Марина Черняк
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