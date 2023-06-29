Туристам рассказали о простых способах избежать кражи в отеле

Бортпроводник посоветовал прятать ценные вещи в пакет из-под чипсов во избежание кражи

Бортпроводник посоветовал туристам прятать ценные вещи в пустой пакет из-под чипсов, чтобы избежать кражи в номере отеля. Другие советы о том, как обезопасить свое имущество, опубликованы в Express.

Сотрудник неназванной иностранной авиакомпании Мигель Муньос (Miguel Muñoz) рассказал, что еще один простой способ уберечь ценности от воров, — спрятать их в бесплатные туалетные принадлежности в номере. Кроме того, он порекомендовал туристам, путешествующим с детьми, использовать в качестве тайника подгузники, которые можно смять, делая их похожими на использованные.

Эксперты туристической платформы Skyscanner предложили постояльцам отелей прятать ценные вещи в пустых бутылках, контейнерах от лосьона для загара и бальзама для губ. Помимо этого, по их словам, деньги и документы можно положить в потайные карманы внутри одежды или в Библию, которую обычно можно найти в прикроватном ящике.

Гуру путешествий подчеркнули, что худшие места для хранения ценностей — шкаф, холодильник, чемодан, матрас и корзина для белья. Они посоветовали также забыть о сейфе в номере, так как воры, скорее всего, обыщут его или заберут с собой.

Ранее специалисты страховой компании True Traveler посоветовали путешественникам держать банковские карты отдельно от наличных купюр во избежание их кражи в отпуске. Кроме того, они предложили путешественникам вклеить пластиковую банковскую карту между страницами путеводителя, потому что злоумышленники обычно их не воруют.

