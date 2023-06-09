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19:14, 9 июня 2023Путешествия

Названы способы уберечь деньги от кражи в отпуске

True Traveler: туристы могут вклеить банковскую карту в путеводитель во избежание кражи

Фото: Daniel Gonzalez / Unsplash

Специалисты страховой компании True Traveler посоветовали путешественникам держать банковские карты отдельно от наличных купюр во избежание их кражи в отпуске. Способы уберечь деньги от воровства названы в издании Daily Mail.

Эксперты посоветовали туристам держать банковскую карту и одну крупную купюру отдельно от остальных денег. Кроме того, они предложили путешественникам вклеить пластиковую банковскую карту между страницами путеводителя, потому что злоумышленники обычно их не воруют.

Представители страховой компании также предупредили, что паспорта, наличные деньги и карты лучше носить в специальной поясной сумке. Кроме того, они посоветовали не брать с собой много наличных, для хранения ценных предметов использовать сейф, а в ресторане держать сумку под столом, обернув ее ручку вокруг своей ноги.

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Вдобавок в True Traveler рекомендовали туристам не привлекать к себе лишнее внимание. Например, не стоит долго стоять с потерянным видом на углу улицы с блестящим iPhone 13 в руке и новой камерой на шее, предостерегли страховщики.

Ранее российских туристов предупредили о самых популярных схемах мошенничества на отдыхе. Способы обезопасить себя от злоумышленников раскрыл эксперт Scams.info Николас Крауч. По его словам, в первую очередь путешественникам необходимо продумать, как перемещаться по стране. «Например, водитель частного такси может воспользоваться вашим незнанием страны и тарифов на перевозку и отвезти вас по завышенной цене не в тот пункт назначения», — рассказал специалист.

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    Марина Черняк
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