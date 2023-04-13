Россиянам назвали самые популярные схемы мошенничества на отдыхе

Эксперт Scams.info посоветовал туристам обращаться к лицензированным таксистам за рубежом

Российских туристов предупредили о самых популярных схемах мошенничества на отдыхе. Способы обезопасить себя от злоумышленников раскрыл эксперт Scams.info Николас Крауч, его слова передает информационный портал «Эпиграф.инфо».

В первую очередь путешественникам, отправляясь в поездки за рубеж, необходимо продумать, как перемещаться по стране. «Например, водитель частного такси может воспользоваться вашим незнанием страны и тарифов на перевозку и отвезти вас по завышенной цене не в тот пункт назначения», — рассказал специалист.

Чтобы избежать обмана, россиянам следует обращаться к представителям надежных, лицензированных компаний по перевозке и всегда заранее узнавать у водителя стоимость поездки. «Если таксист отказывается предъявить удостоверение личности или назвать цену, лучше закажите такси в другой фирме и не садитесь в это транспортное средство», — посоветовал Крауч. При резервировании экскурсий или дополнительных мероприятий во время путешествия также лучше пользоваться услугами официальных компаний.

Также отдыхающим следует проявлять бдительность при бронировании отелей и изучать отзывы с изображениями объектов размещения, поскольку иногда фотографии на сайте могут не соответствовать действительности.

Еще один из наиболее распространенных видов мошенничества — карманные кражи. «Находясь в многолюдных общественных местах, всегда важно держать свои личные вещи под рукой. Ценные вещи лучше всего оставлять в сейфе отеля, но если вам необходимо взять их с собой, храните их в поясе для денег или тщательно закрытой дорожной сумке», — говорится в публикации.

В заключении эксперт порекомендовал отдыхающим не пользоваться сайтами, где необходимо вводить личную информацию, через точки общественного Wi-Fi в ресторанах и отелях. «В качестве альтернативы можно скачать VPN, который позволит блокировать любой несанкционированный доступ к вашим данным», — заключил Крауч.

Ранее туроператоры в Турции предупредили иностранцев о главных способах обмана отдыхающих на курортах страны. Так, туристы часто попадаются в ловушку у банкоматов, когда аферисты подходят к ним, чтобы предложить помощь. Злоумышленники используют специально установленные в банкомат устройства и копируют данные карт.