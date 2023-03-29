Россиянам раскрыли главные схемы обмана туристов в Турции

Турецкие туроператоры предупредили иностранных отдыхающих о мошенниках у банкоматов

Туроператоры в Турции предупредили иностранцев, в том числе россиян, о главных способах обмана отдыхающих на курортах страны. Мошеннические схемы раскрыл член отделения Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в Западном Средиземноморье Салих Ташчи, передает РИА Новости.

По его словам, путешественники часто попадаются в ловушку у банкоматов, когда аферисты подходят к ним, чтобы предложить помощь. Злоумышленники используют специально установленные в банкомат устройства и копируют данные карт. Кроме того, у туристов часто пропадают личные вещи в кафе и ресторанах.

Одним из наиболее популярных видов обмана является продажа дешевых туров, рассказал эксперт. Туроператоры, работающие нелегально, снижают цены, предлагая услуги питания, транспорта и экскурсий, однако по приезде оказывается, что еда и развлечения не входили в стоимость.

Помимо этого, гиды и турфирмы сотрудничают с магазинами и ресторанами, чтобы в ходе экскурсии привозить туда туристов и получать процент от покупок за посредничество. «Туристы вынуждены приобретать дешевые товары задорого. При этом они думают, что сделали выгодную покупку», — рассказал владелец турфирмы в провинции Анталья.

Ранее сообщалось, что на Бали мошенники нашли способ выманивать кошельки у иностранных туристов с помощью одной просьбы. К иностранцам подходят незнакомые люди и под разными предлогами просят показать кошелек. Чаще всего они говорят, что хотят посмотреть монеты другого государства из любопытства.