На трассе на Камчатке медведи стали пытаться останавливать проезжающие машины

В российском регионе появился «звериный патруль». Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Baza.

По данным издания, на трассе на Камчатке медведи стали пытаться останавливать проезжающие машины. Дикие звери обосновались у 101-го километра Мильковской трассы в Камчатском крае. При этом они не боятся ни машин, ни людей.

Министерство лесного и охотничьего хозяйства поручило экспертам загнать животных обратно в лес. Кроме того, в ведомстве призвали не кормить животных, поскольку это не только опасно для людей, но и мешает медведям адаптироваться к дикой природе.

Ранее в июле белые медведи показали мастер-класс по ловле рыбы и попали на видео. На кадрах было видно, как хищники быстро бросаются за белым амуром.