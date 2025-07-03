Белые медведи показали мастер-класс по ловле рыбы и попали на видео

Белые медведи показали мастер-класс по ловле рыбы в зоопарке Новосибирска

Белые медведи показали мастер-класс по ловле рыбы в зоопарке Новосибирска и попали на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале организации.

На кадрах видно, как хищники быстро бросаются за белым амуром, которого им кидают смотрители зоопарка, и ловко вылавливают рыбу. Уточняется, что видео снято во время показательного кормления.

Ранее другой житель Новосибирского зоопарка, уссурийский медведь, тоже продемонстрировал свой талант — гимнастический. На видео животное, которое в дикой природе много времени проводит на деревьях, проворно карабкается по конструкциям в вольере. Отмечается, что эти хищники кормятся и даже строят «гнезда» на высоте.