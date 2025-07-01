Медведь продемонстрировал свой талант в российском зоопарке и попал на видео

Уссурийский медведь попал на видео в зоопарке Новосибирска

Уссурийский медведь продемонстрировал свои гимнастические таланты и попал на видео в зоопарке Новосибирска. Ролик опубликован в Telegram-канале организации.

На кадрах видно, как медведь проворно карабкается по конструкциям в вольере. «Кто бы мог подумать, что такие крупные хищники могут быть настолько ловкими!» — написали авторы публикации.

В зоопарке рассказали, что в дикой природе эти животные значительную часть жизни проводят на деревьях. Там они кормятся, а также строят себе «гнезда». Убежища для отдыха могут находиться на высоте более 4,5 метра над землей.

Ранее в хабаровском зоопарке «Приамурский» поселился трехлетний бурый медведь. Нового жителя назвали Буржуем.