В российском зоопарке поселился Буржуй

В хабаровском зоосаде поселился бурый медведь по имени Буржуй

В хабаровском зоопарке «Приамурский» поселился трехлетний бурый медведь по кличке Буржуй. Его временно приютили после переезда из зооцентра «Питон», расположенного в Комсомольске-на-Амуре. Новосел стал соседом хорошо известных местной публике хищников — белого медведя Алмаза и льва Аслана, сообщает KP.RU.

Буржуй прибыл в зоосад 27 июня. Животное родилось на экоферме «Мишкина берлога» в поселке Хурба, где проживало вместе с матерью Машей и сестрой Дусей. После того кончины владельца фермы медвежья семья осталась без опеки. В настоящее время для нее строят новое жилье, а Буржую временно предоставили приют в Хабаровске.

К приезду нового жильца сотрудники зоосада тщательно подготовились. Как рассказала представитель пресс-службы учреждения Елена Журавлева, в вольере провели дезинфекцию, навели порядок, наполнили бассейн свежей водой и создали комфортные условия для жизни косолапого. Уже вечером в день прибытия Буржуй начал осваиваться на новом месте.

Первое время медведь вел себя сдержанно и осторожно, поскольку соседство с хищниками, пусть и через безопасные ограждения, вызывало у него тревогу. Однако, по словам Журавлевой, адаптация проходит успешно, и вскоре бурый новичок почувствовал себя вполне уверенно.

«Алмаз к новому соседу отнесся с любопытством, стал выглядывать наружу, чтобы на него поглазеть. Аслан тоже проявил дружелюбие, только рыкнул разок, чтобы напомнить, что он — царь зверей, а потом тоже стал разглядывать гостя», — рассказала специалист.

Сейчас Буржуй активно исследует вольер, с удовольствием купается в бассейне и демонстрирует отменный аппетит. По словам сотрудников, у него хорошее самочувствие, и он охотно выходит на контакт.

«Он очень ждет хабаровчан в гости, чтобы познакомиться!» — добавили в «Приамурском».

Ранее гималайский медведь попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае.