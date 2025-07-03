Путин поздравил Трампа с большой победой

Путин поздравил Трампа с прохождением его законопроекта в Сенате

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с прохождением его «Большого, прекрасного билля» в Сенате Конгресса США. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Президент Трамп начал с того, что проинформировал Владимира Путина об успешном прохождении в Конгрессе США флагманского законопроекта администрации о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах. Сам Трамп называет этот законопроект "Большим, красивым биллем"», — указал официальный представитель Кремля.

Ушаков добавил, что Путин также поздравил главу Белого дома с 249-летием подписания декларации независимости США, которое состоялась 4 июля 1776 года на Континентальном Конгрессе в Филадельфии.

1 июля Сенат Конгресса США принял законопроект «Большой и прекрасный закон» (One Big Beautiful Bill Act) на сумму 3,3 триллиона долларов, который был предложен Трампом. Это стало одной из его крупнейших побед за всю вторую администрацию, так как он предлагает основные приоритеты финансирования федерального правительства. Сейчас он находится на рассмотрении в Палате представителей, где вызывает ожесточенные дебаты.