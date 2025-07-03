Хинштейн отреагировал на статью «Ленты.ру» о жестоком обращении с беженцами в ПВР

Хинштейн: Комиссия проверила ПВР в Понырях после жалоб на жестокое обращение

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн отреагировал на статью «Ленты.ру» о жестоком обращении с беженцами в пункте временного размещения (ПВР) в Понырях, сообщив о проведении проверки. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram.

«Коллеги сами побеседовали со всеми жителями ПВР — никто изложенных в публикации фактов не подтвердил. Для оперативной связи врио министра соцобеспечения оставила свой сотовый номер телефона», — написал Хинштейн.

Врио губернатора также заявил, что готов лично приехать в ПВР, чтобы убедиться в том, что права беженцев соблюдаются. «Если этого будет недостаточно, сам выеду на место и лично во всем удостоверюсь. Закон и справедливость — не просто слова», — заключил он.

В Понырях Курской области более 50 беженцев, среди которых одинокие старики и инвалиды, содержатся в ужасных условиях, рассказали ранее «Ленте.ру» общественник Владимир Синельников, главврач местной больницы Михаил Русак, а также медсестра, работавшая в ПВР.

По их информации, мужчины и женщины вынуждены пользоваться одними душевыми, а персонал, набранный из сотрудников психоневрологического интерната, позволяет себе матерную брань, угрожает постояльцам сотрудниками ФСБ, запрещает снимать фото и видео и устраивает по ночам застолья, лишая стариков сна.