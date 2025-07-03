Назвавшего Югру родиной узбеков депутата Думы ХМАО Таги-Заде лишили зарплаты

Оскандалившегося депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Халида Таги-Заде лишили зарплаты. Вопрос об отказе ему в выплате средств был поднят на заседании окружного парламента. «За» проголосовали 32 депутата, еще 5 воздержались.

Таги-Заде обвинили в недостаточно эффективной работе и в том, что он фактически не занимается функциями депутата.

Таги-Заде назвал ХМАО исторической родиной мигрантов

Данное заявление было сделано депутатом в мае. В ходе дискуссии о статистике рождаемости среди коренных жителей региона и мигрантов он отметил, что приезжие бывают разные.

Как рассуждал Таги-Заде, Югра и часть Тюменской области «исторически являлись Сибирским ханством», последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов. «Это правящая узбекская династия выходцев из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину», — говорил он.

Позже депутат извинился за свои слова, отметив, что их неправильно трактовали.

Хочу подчеркнуть, что это было именно предположение, а не категоричное утверждение. Моя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, о чем я сожалею и приношу глубочайшие извинения всем, кого это могло задеть Халид Таги-Заде депутат Думы ХМАО

В начале июня появилась информация, что депутат покинул страну. Он также не явился на заседание комиссии региональной Думы по этике, темой которой были его слова. Тогда его коллеги подняли вопрос о лишении депутата полномочий. На следующий день после этого он потерял должность зампредседателя комитета регионального парламента по социальному развитию, однако должность депутата Думы за ним сохранилась, так как не было «правовых оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий».

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Депутат уверен, что причиной лишения зарплаты стали его слова о мигрантах

Несмотря на то, что спикер думы Борис Хохряков отверг связь решения лишить Таги-Заде зарплаты с его высказыванием про историческую родину узбеков, сам депутат считает, что она прямая. Также он обратил внимание, что постановление, на которое ссылались народные избранники при решении лишить его выплаты, — «О депутатах Думы ХМАО, осуществляющих свои функции на постоянной профессиональной основе» — вступило в силу только 20 июня, а по Конституции РФ закон обратной силы не имеет, если ухудшает положение человека.

«Лишение зарплаты ухудшает мое положение — у меня есть семья, дети», — высказался он.