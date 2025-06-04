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09:39, 4 июня 2025Россия

Назвавшего ХМАО исторической родиной мигрантов депутата лишили должности

Депутата думы ХМАО лишили должности после заявления о родине мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Таги-заде Халид Боюкага оглы лишили должности после заявления, в котором он назвал российский регион исторической родиной мигрантов. Об этом сообщается на сайте парламента.

Уточняется, что Таги-заде лишили должности зампредседателя комитета регионального парламента по социальному развитию. При этом он останется депутатом думы, поскольку на данный момент «нет правовых оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий».

Депутаты потребовали от Таги-заде принесения публичных извинений и объявили ему публичное порицание.

«Считаю, что депутат Таги-заде своей репликой не только скомпрометировал себя, но и вызвал шквал общественной критики, в том числе в адрес думы автономного округа, тем самым нарушил правила депутатской этики, нанес репутационный вред органу государственной власти», — заявил председатель думы Югры Борис Хохряков.

Видео, на котором Таги-заде назвал ХМАО исторической родиной мигрантов, было опубликовано в мае. Депутат объяснился, заявив, что ничего не утверждал, а лишь сделал предположение. Позже появилась информация о его возможном отъезде из России.

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