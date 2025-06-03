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11:27, 3 июня 2025Россия

Стало известно о возможном отъезде из России назвавшего ХМАО родиной мигрантов депутата

Ura.ru: Назвавший ХМАО родиной мигрантов депутат Таги-Заде уехал из России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Халид Таги-Заде

Халид Таги-Заде. Фото: dumahmao.ru

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Халид Таги-Заде, попавший в скандал из-за своего высказывания о мигрантах, покинул Россию. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

В мае в сеть выложили видео, на котором Таги-Заде назвал ХМАО исторической родиной мигрантов.

Информацию об отъезде депутата подтвердили сразу несколько источников. Один из них предположил, что Таги-Заде уебал в Азербайджан. Другой собеседник издания указал, что депутат отсутствовал на заседании комиссии региональной Думы по этике, которое состоялось 2 июня. Предметом обсуждения были слова Таги-Заде.

Перед этим коллеги депутата подняли вопрос о лишении его полномочий. Чем закончилось рассмотрение вопроса, станет известно 3 июня.

Вскоре после резонансного высказывания Таги-Заде извинился за свои слова. Однако в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) усомнились в его искренности. Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что депутат просто испугался возможных последствий.

Вот это да!
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