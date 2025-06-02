В СПЧ объяснили испугом извинения назвавшего Югру исторической родиной мигрантов депутата

Кабанов: Назвавший ХМАО родиной мигрантов Таги-Заде испугался последствий

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) от КПРФ Халид Таги-Заде, назвавший регион исторической родиной мигрантов, извинился за свои слова, потому что испугался правовых последствий за экстремистское заявление. Так на объяснения парламентария отреагировал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в Telegram.

Ранее Таги-Заде заверил, что, называя Югру родиной узбеков, делал предположение, а не категоричное утверждение. Депутат выразил сожаление, что его «реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки».

Несмотря на это, по словам Кабанова, уже заканчивается экспертиза высказывания парламентария на предмет фальсификации отечественной истории с целью разжигания межнациональной розни и попытки дестабилизировать обстановку в России. Материалы по итогам проверки будут направлены в правоохранительные органы для принятия, как надеется общественник, самых жестких мер. «Все эти никому не нужные крокодиловы слезы (странно, что не в извинительной водолазке) являются типичной поведенческой моделью у "гордых" представителей неОПГ-диаспор, когда на горизонте появляется вероятность наступления реальной правовой ответственности», — считает член СПЧ.

Скандальное высказывание Таги-Заде прозвучало 29 мая в ходе очередного заседания региональной Думы. В ходе дискуссии о статистике рождаемости среди коренных жителей ХМАО и мигрантов Таги-Заде подчеркнул, что приезжие бывают разные. По словам депутата, Югра и часть Тюменской области «исторически являлись Сибирским ханством», которым правила узбекская династия. Таким образом, предположил политик, «мигранты сюда ездят на историческую родину».