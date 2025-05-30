Депутат назвал российский регион исторической родиной мигрантов

Депутат думы ХМАО Таги-Заде назвал регион исторической родиной части мигрантов

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) от КПРФ Халид Таги-Заде назвал регион исторической родиной части мигрантов. Трансляция заседания с заявлением политика опубликована на странице парламента в соцсети «ВКонтакте».

В ходе дискуссии о статистике рождаемости среди коренных жителей ХМАО и мигрантов Таги-Заде подчеркнул, что приезжие бывают разные. Он отметил, что Югра и часть Тюменской области «исторически являлись Сибирским ханством», последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов. «Это правящая узбекская династия выходцев из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину», — заявил он.

Спикер думы Борис Хохряков не стал развивать обсуждение в этом направлении, сославшись на регламент, согласно которому для выступлений отведено отдельное время.

Ранее общественник Михаил Ниц (Маваши) заявил, что в Ямало-Ненецкий автономный округ хотят завезти 1500 мигрантов. По его словам, информация об этом имеет неофициальный характер, однако нашла подтверждение. Маваши подчеркнул, что до этого на предприятии, куда пригласили приезжих, работали россияне.