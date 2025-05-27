В России заявили о начале «лютого завоза мигрантов» в один регион

Активист Ниц: В ЯНАО хотят завезти 1500 мигрантов из Узбекистана

В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) хотят завезти 1500 мигрантов из Узбекистана. Об этом заявил общественник Михаил Ниц (Маваши) в Telegram.

По его словам, несмотря на неофициальный характер эта информация нашла подтверждение. Речь идет о гражданах Узбекистана. До этого на предприятии, куда пригласили иностранцев, работали россияне, утверждает Маваши.

Первая партия из 500 человек уже прибыла в ЯНАО, утверждает общественник. «На Ямал пошел лютый завоз мигрантов», — написал он.

Ранее в Амурской области сняли на видео массовую драку мигрантов. Конфликт произошел на спортплощадке — вероятно, во время игры в футбол. На кадрах видно около трех десятков человек. Драка разбита на несколько стычек, в которых дерутся по 3-4 человека. Происходящее сопровождалось громкими выкриками.