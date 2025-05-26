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13:04, 26 мая 2025Россия

Массовую драку мигрантов на российской спортплощадке сняли на видео

В Амурской области массовую драку мигрантов сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Амурской области массовую драку мигрантов сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно около трех десятков человек. Драка разбита на несколько стычек, в которых дерутся по 3-4 человека. Происходящее сопровождается выкриками.

«Здесь дети, что вы делаете?» — спрашивает женский голос за кадром. Участники драки никак не реагируют на обращенный к ним вопрос.

Ранее было опубликовано видео массовой драки в Дагестане. Ее участниками стали выпускники школ города Буйнакска. Причиной конфликта стало внимание одного из подростков к сверстнице — это не понравилось ее брату.

Вот это да!
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