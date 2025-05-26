Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:21, 26 мая 2025Россия

В России школьники устроили массовую драку на выпускном

В Дагестане выпускники устроили массовую драку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Буйнакске выпускники устроили массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан».

На кадрах с места происшествия видно бегущих по улице молодых людей и несколько автомобилей полиции.

По данным канала, все началось с того, что девушка хотела расписаться на руке одного из сверстников. Когда это увидел брат россиянки, между молодыми людьми завязался конфликт. Вскоре он перерос в драку. О пострадавших не сообщается.

В середине мая массовая драка произошла на улицах Махачкалы. Правоохранителями были задержаны 12 подростков. Несмотря на это, молодые люди собрались и на следующий день – тогда полицейские забрали с улиц уже 55 человек возрастом до 18 лет. Возбуждено уголовное дело.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Киева по новым санкциям против России

    Блэкаут произошел в российском регионе

    Женщинам назвали две неочевидные причины запоров после 40 лет

    Россиянку заселили в номер в подвале пятизвездочного отеля Турции и довели до больницы

    Российские военные получили возможность блокировать ВСУ в ДНР

    Стало известно об обстреле ВСУ российского региона из танков

    «Битцевский маньяк» подал иск к ФСИН

    Стало известно о двух попытках проникновения ВСУ в Курскую область на квадроциклах

    В космосе обнаружили «скопление душ»

    На Украине признали одну проблему в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости