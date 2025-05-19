По факту массовой драки подростков в российском городе возбудили уголовное дело

СК возбудил дело по факту массовой драки подростков в Махачкале

Начало событий в новости Массовые беспорядки подростков в российском городе попали на видео

Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой драки подростков в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.

Расследование ведется по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). По версии следствия, 16 мая в сквере имени Фазу Алиевой не менее 50 человек, в числе которых были несовершеннолетние, спровоцировали массовую потасовку, чем грубо нарушили общественный порядок.

Правоохранительные органы задержали несколько участников драки. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В МВД Дагестана показали видео с массовым конфликтом. Полицейские доставили в отдел внутренних дел 67 человек. В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы.

По данным ведомства, инцидент произошел 16 мая. Молодые люди поссорились, между ними началась потасовка. Полиция задержала 12 подростков на площади имени Ленина. По итогам разбирательства их родителей привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение законными представителями обязанностей по воспитанию»), по которой предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 500 рублей.

17 мая участники конфликта договорились встретиться снова. Они начали собираться в разных районах города, используя соцсети. Правоохранители с целью предотвращения массовых конфликтов забрали с улицы Каммаева еще 55 несовершеннолетних. В отношении 18 молодых людей составлены протоколы за мелкое хулиганство. Родителей 35 подростков привлекли к ответственности за нарушения при воспитании детей.