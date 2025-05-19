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01:16, 19 мая 2025Силовые структуры

В Махачкале полицейские задержали 67 человек после массовой драки

В Махачкале полицейские задержали 67 человек после массовой драки подростков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Полицейские после массовых конфликтов в Махачкале задержали 67 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Дагестана.

Отмечается, что подростки для координации своих действий использовали социальные сети. По данным ведомства, 18 человек были привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, а в отношении родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.

Массовая драка подростков произошла в Махачкале в воскресенье, 18 мая. По итогам инцидента представители Следственного комитета (СК) РФ по Республике Дагестан начали проводить проверку. Отмечалось, что организаторами были несовершеннолетние. Подобные сообщения изначально появились в соцсетях, после чего об этом стало известно сотрудникам СК.

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