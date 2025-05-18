Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:14, 18 мая 2025Россия

СК проведет проверку по факту драки в Махачкале

СК России: Следователи проведут проверку по факту массовой драки в Махачкале
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следователи начали проводить проверку по факту массовой драки, произошедшей в Махачкале. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

Отмечается, что в соцсетях появились сообщения о группах подростков, которые совершают противозаконную деятельность в Махачкале. В частности, они организовывают массовые драки.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее в мае стало известно, что в Тюмени подростки устроили драку, в ходе которой один из участников потерял сознание. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что подросток потерял сознание после удара. Двое молодых людей выносили его на руках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал нужный для России результат СВО

    В российском городе водитель экскаватора придавил ковшом собственную дочь

    Министр культуры России не смогла участвовать в церемонии интронизации Папы Римского

    Яшина признали лучшим вратарем в истории футбола

    Появились подробности о новом раунде переговоров по Украине

    СК проведет проверку по факту драки в Махачкале

    В России высказались о продолжении переговорного процесса с Украиной

    Во Франции захотели разрешить эвтаназию

    Британский аналитик оценил переговоры в Стамбуле

    Жители российской многоэтажки пожаловались на кроличий беспредел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости