СК проведет проверку по факту драки в Махачкале

СК России: Следователи проведут проверку по факту массовой драки в Махачкале

Следователи начали проводить проверку по факту массовой драки, произошедшей в Махачкале. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

Отмечается, что в соцсетях появились сообщения о группах подростков, которые совершают противозаконную деятельность в Махачкале. В частности, они организовывают массовые драки.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее в мае стало известно, что в Тюмени подростки устроили драку, в ходе которой один из участников потерял сознание. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что подросток потерял сознание после удара. Двое молодых людей выносили его на руках.