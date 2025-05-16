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17:44, 16 мая 2025Россия

Подростка выносили на руках после массовой драки в российском городе

В Тюмени подростки устроили массовую драку до потери сознания
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Тюмени подростки устроили массовую драку до потери сознания, одного из пострадавших выносили на руках. Инцидент попал на видео, ролик опубликовали в Telegram-канале «Тюмень с огоньком».

Как видно на кадрах, начавшийся с потасовки конфликт перерос в избиение лежащих на земле. Одного из подростков ударили с такой силой, что тот потерял сознание и упал, еще одного догнали и избили, пока он лежал на земле. На видео попал момент, как потерявшего сознание подростка выносили на руках двое молодых людей.

Как пишет Ura.ru, конфликтом заинтересовались в полиции. По данным агентства, проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства драки, после чего произошедшему будет дана правовая оценка.

Ранее жители города Камешково во Владимирской области подрались с приезжими с битами на пороге гостиницы. Это также попало на видео.

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