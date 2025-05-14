Массовая драка россиян с приезжими с битами на пороге гостиницы «777» попала на видео

Жители города Камешково подрались с приезжими с битами на пороге гостиницы

Жители города Камешково во Владимирской области подрались с приезжими с битами на пороге гостиницы под названием «777». Массовый конфликт попал на видео, соответствующие кадры распространило российское издание «Зебра ТВ».

На представленном ролике видно, как одна группа мужчин находится на улице. В кулачном бою им противостоят постояльцы отеля. Многие участники потасовки вооружены предметами, схожими с бейсбольными битами.

В соцсетях допустили, что устроили разборки на кулаках молодые люди из Камешково и жители Ингушетии, которые часто останавливаются в этой гостинице.

Позже владимирские следователи разъяснили, что потасовка случилась 6 мая. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

В местных Telegram-каналах предполагали, что кто-то из гостей региона попытался флиртовать с проходившей мимо девушкой, которая в тот момент разговаривала по телефону со своим возлюбленным. Последнего, предположительно, возмутило это действие, и он «мобилизовал» товарищей на «стрелку».

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в Telegram-канале подтвердил, что в конфликте участвовали ингуши. По его версии, расследование было проведено недолжным образом. Парламентарий упомянул, что уроженцы республики пострадали. Делимханов призвал пресекать любые попытки «посеять вражду между народами», особенно во время проведения спецоперации на Украине. Он пообещал разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что борцы-студенты устроили массовую драку на соревнованиях во Владикавказе.