В российском городе борцы устроили массовую драку на соревнованиях

Борцы-студенты устроили массовую драку на соревнованиях во Владикавказе

Борцы устроили массовую драку на соревнованиях во Владикавказе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации источника, инцидент произошел 8 мая на чемпионате России по спортивной борьбе среди студентов. Несколько участников турнира сцепились на ковре, их пытались разнять другие присутствующие.

Отмечается, что один из подравшихся занимается в дагестанской секции борца Абдулрашида Садулаева. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее на турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Сургуте произошла массовая драка. Сначала спортсмены избили рефери, а после к потасовке присоединились их приятели.