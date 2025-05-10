Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
2:0
Завершен
Жаклин Кристиан
Рим (ж)
Фабиан Марожан
2:1
Завершен
Андрей Рублёв
Рим (м)
Линда Носкова
Сегодня
18:25 (Мск)
Мирра Андреева
Рим — парный разряд (ж)
Динамо Мх
0:1
Перерыв
live
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Лацио
Сегодня
19:00 (Мск)
Ювентус
Италия — Серия А|36-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
17:22, 10 мая 2025Спорт

В российском городе борцы устроили массовую драку на соревнованиях

Борцы-студенты устроили массовую драку на соревнованиях во Владикавказе
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Борцы устроили массовую драку на соревнованиях во Владикавказе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации источника, инцидент произошел 8 мая на чемпионате России по спортивной борьбе среди студентов. Несколько участников турнира сцепились на ковре, их пытались разнять другие присутствующие.

Отмечается, что один из подравшихся занимается в дагестанской секции борца Абдулрашида Садулаева. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее на турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Сургуте произошла массовая драка. Сначала спортсмены избили рефери, а после к потасовке присоединились их приятели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО отреагировала немедленно». Британский флот перехватил российскую подлодку у берегов Франции. Что об этом известно?

    В Госдуме оценили рукопожатие украинской теннисистки с бывшей россиянкой

    В Роспотребнадзоре рассказали об открытии пляжей в Анапе

    Премьер Польши раскрыл условие для усиления санкций против России

    Напротив офиса ООН прошел «Бессмертный полк»

    В Европе раскрыли вклад США в трибунал против России

    Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама продлились три часа

    Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования

    Песков прокомментировал попытки изолировать Россию

    В российском городе борцы устроили массовую драку на соревнованиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости