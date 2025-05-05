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13:03, 5 мая 2025Спорт

На турнире по ММА в российском городе произошла массовая драка

Shot: На турнире по ММА в Сургуте произошла массовая драка
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетМассовые драки в Москве

Кадр: Telegram-канал SHOT

На турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Сургуте произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, соревнования проходили в одном из торговых центров российского города. Сначала спортсмены избили рефери, а после к драке присоединились их приятели.

Очевидцы произошедшего утверждают, что также слышали выстрелы. В настоящее время полиция проводит проверку.

В августе 2023-го массовая драка с участием бойцов ММА произошла в торгово-развлекательном центре «Ривьера» в Москве. Позднее оказалось, что инцидент был постановочным.

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