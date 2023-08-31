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21:32, 31 августа 2023Спорт

Массовая драка с участием бойцов ММА произошла в Москве

Массовая драка с участием бойцов ММА произошла на пресс-конференции в Москве
СюжетМассовые драки в Москве

Фото: Globallook Press

Массовая драка с участием бойцов смешанных единоборств (ММА) произошла в торгово-развлекательном центре «Ривьера» в Москве, пишет РИА Новости.

Конфликт вспыхнул во время пресс-конференции промоушена «Наше дело», намеченного на 1 сентября. Бойцу Шовхалу Чурчаеву был задан провокационный вопрос. После него в холле ТРЦ началась драка, которую охрана остановить не смогла. Призывы организаторов мероприятия не подействовали на бойцов.

Ранее российские бойцы ММА Биберт Туменов и Андрей Гончаров устроили драку во время прямого эфира телеканала. Сначала спортсмены провели дуэль взглядов, а затем вступили в словесную перепалку. Туменов заявил, что Гончаров дрожит перед ним, и предложил выяснить отношения прямо сейчас. После этого между бойцами завязалась потасовка.

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    Марина Совина
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