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20:27, 16 октября 2022Спорт

Драка российских бойцов MMA в прямом эфире ТВ-программы попала на видео

Бойцы ММА Туменов и Гончаров устроили драку во время прямого эфира канала «Матч Боец»

Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Биберт Туменов и Андрей Гончаров устроили драку во время прямого эфира телеканала. Видео доступно в Telegram-канале «Матч Боец».

Матч Боец

Сначала спортсмены провели дуэль взглядов, а затем вступили в словесную перепалку. Туменов заявил, что Гончаров дрожит перед ним и предложил выяснить отношения прямо сейчас. После этого между бойцами завязалась потасовка.

Соперники встретятся на турнире ACA 147. Он состоится 4 ноября в Москве.

Туменов провел 13 боев в поединках по правилам ММА и одержал 11 побед и потерпел два поражения. На счету Гончарова 14 побед и три поражения в 17 поединках в смешанных единоборствах.

Анастасия Борисова
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