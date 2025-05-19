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10:45, 19 мая 2025Силовые структуры

Массовые беспорядки подростков в российском городе попали на видео

МВД показало видео массовых драк с участием подростков в Махачкале
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Махачкале полицейские задержали 67 человек после массовой драки

Массовый конфликт с участием несовершеннолетних в Махачкале попал на видео. Его «Ленте.ру» предоставили в МВД Дагестана.

На кадрах видны бегающие по улицам подростки.

Полицейские задержали 67 человек, участвовавших в массовых драках. В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы.

По данным ведомства, инцидент произошел 16 мая. Молодые люди поссорились, между ними началась потасовка. Полиция задержала 12 подростков на площади имени Ленина. По итогам разбирательства их родителей привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение законными представителями обязанностей по воспитанию»), по которой предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до пятисот рублей.

17 мая участники конфликта договорились встретиться снова. Они начали собираться в разных районах города, используя соцсети. Правоохранители с целью предотвращения массовых конфликтов забрали с улицы Каммаева еще 55 несовершеннолетних. В отношении 18 молодых людей составлены протоколы за мелкое хулиганство. Родителей 35 подростков привлекли к ответственности за нарушения при воспитании детей.

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