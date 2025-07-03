Влиятельного азербайджанского вора в законе задержали в Москве

В Москве задержали влиятельного азербайджанского вора в законе Сулейманова

В Москве задержали одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе Вагифа Сулейманова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, Сулейманов проведет три месяца в спецучреждении, после чего его депортируют на родину. Известно, что вопросы к задержанному также есть и у правоохранителей Азербайджана.

Ранее сообщалось, что перед судом предстанет племянник вора в законе Шакро Молодого Виталий Калашов. Его обвиняют в покушении после устроенного им нападения с ножом на улице Неглинная в Москве.

