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20:07, 3 июля 2025Силовые структуры

Влиятельного азербайджанского вора в законе задержали в Москве

В Москве задержали влиятельного азербайджанского вора в законе Сулейманова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве задержали одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе Вагифа Сулейманова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, Сулейманов проведет три месяца в спецучреждении, после чего его депортируют на родину. Известно, что вопросы к задержанному также есть и у правоохранителей Азербайджана.

Ранее сообщалось, что перед судом предстанет племянник вора в законе Шакро Молодого Виталий Калашов. Его обвиняют в покушении после устроенного им нападения с ножом на улице Неглинная в Москве.

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