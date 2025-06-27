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11:56, 27 июня 2025Силовые структуры

Племянник вора в законе Шакро Молодого предстанет перед судом

Племянник вора в законе Шакро Молодого предстанет перед судом за покушение
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВоры в законе:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Виталий Калашов, обвиняемый в покушении после устроенного им нападения с ножом на улице Неглинная в Москве, предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. В ближайшее время оно будет направлено в суд.

23-летний Калашов приходится племянником вору в законе Захарию Калашову, известному в криминальном мире как Шакро Молодой.

По данным следствия, ночью 30 декабря 2024 года обвиняемый зашел в магазин на улице Неглинная, где поругался с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу, между ними завязалась драка. В ходе конфликта Калашов вынул раскладной нож и нанес несколько ударов 35-летнему оппоненту. Его госпитализировали.

После этого Калашов скрылся, позже его объявили в розыск. Он выбросил свой мобильный телефон, неоднократно менял места пребывания, чтобы силовики не вышли на его след, однако попытки уйти от ответственности провалились. Правоохранительные органы нашли его в Балашихе и задержали.

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