В Подмосковье задержали племянника Шакро Молодого по делу о покушении

В Балашихе задержали племянника Шакро Молодого

В Подмосковье задержали племянника вора в законе Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой, по подозрению в покушении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, дело против 22-летнего мужчины возбудили в декабре 2024 года. Он был объявлен в федеральный розыск. Правоохранители обнаружили его 13 января 2025-го в квартире в Балашихе.

29 марта 2024 года сообщалось, что Калашов вышел из ИК-2 в поселке Двубратский Усть-Лабинского района. Его тайно вывезли в кузове грузовой газели без опознавательных знаков ФСИН. На свободе вор в законе собирался помирить кланы и жить в Москве по месту регистрации.