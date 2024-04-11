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15:14, 11 апреля 2024Силовые структуры

Освободившийся из колонии вор в законе Шакро Молодой попал в больницу

Вор в законе Шакро Молодой госпитализирован

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

71-летний вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой, освободившийся недавно из краснодарской колонии, попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В ведомственной больнице ему провели обследование для установления диагноза и лечения.

МВД России объявило авторитету предостережение о недопустимости противоправной деятельности в качестве предполагаемого лидера уголовной среды. Для этого Шакро Молодого доставили в здание министерства внутренних дел. Там он отказался признавать себя вором в законе и подписывать документы.

На свободе вор в законе собирается помирить кланы и жить в Москве по месту регистрации.

29 марта сообщалось, что Калашов вышел из ИК-2 в поселке Двубратский Усть-Лабинского района. Его тайно вывезли в кузове грузовой газели без опознавательных знаков ФСИН.

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      Любовь Ширижик
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