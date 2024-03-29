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13:15, 29 марта 2024Силовые структуры

Вора в законе Шакро Молодого тайно вывезли из колонии в грузовике

Вор в законе Шакро Молодой тайно покинул краснодарскую колонию в грузовике
Начало событий в новости Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу

Вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой, тайно покинул краснодарскую колонию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Его могли вывезти из ИК-2 в кузове грузовой газели без опознавательных знаков ФСИН, но стоящей на на балансе этой колонии. Следом за грузовиком поехал черный внедорожник Haval с тонированными окнами, дежуривший несколько дней у ворот спецучреждения. Процессия попала на видео.

На кадрах виден грузовик, выезжающий из ворот колонии, а за ним уезжает черный автомобиль.

29 марта сообщалось, что авторитет досрочно освободился из краснодарской колонии, расположенной в поселке Двубратский Усть-Лабинского района. Шакро Молодой, возможно, направится в Сочи или Абхазию, где обосновались его товарищи. Он получил условно-досрочное освобождение (УДО) из-за проблем со здоровьем.

13 марта сообщалось, что краснодарский суд удовлетворил его ходатайство об УДО. В марте 2018 года вора в законе признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и приговорили почти на десять лет заключения.

ЖЗЛ
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      Любовь Ширижик
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