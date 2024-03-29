Вора в законе Шакро Молодого тайно вывезли из колонии в грузовике
Вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой, тайно покинул краснодарскую колонию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Его могли вывезти из ИК-2 в кузове грузовой газели без опознавательных знаков ФСИН, но стоящей на на балансе этой колонии. Следом за грузовиком поехал черный внедорожник Haval с тонированными окнами, дежуривший несколько дней у ворот спецучреждения. Процессия попала на видео.
На кадрах виден грузовик, выезжающий из ворот колонии, а за ним уезжает черный автомобиль.
29 марта сообщалось, что авторитет досрочно освободился из краснодарской колонии, расположенной в поселке Двубратский Усть-Лабинского района. Шакро Молодой, возможно, направится в Сочи или Абхазию, где обосновались его товарищи. Он получил условно-досрочное освобождение (УДО) из-за проблем со здоровьем.
13 марта сообщалось, что краснодарский суд удовлетворил его ходатайство об УДО. В марте 2018 года вора в законе признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и приговорили почти на десять лет заключения.