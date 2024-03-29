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Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу
Вор в законе Шакро Молодой вышел досрочно из краснодарской колонии
Вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой, досрочно освободился из краснодарской колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Авторитета выпустили из ворот ИК-2, расположенной в поселке Двубратский Усть-Лабинского района. Он, возможно, направится в Сочи или Абхазию, где обосновались его товарищи.
Шакро Молодой получил условно-досрочное освобождение (УДО) из-за проблем со здоровьем.
13 марта сообщалось, что краснодарский суд удовлетворил его ходатайство об УДО. В марте 2018 года вора в законе признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и приговорили почти на десять лет заключения.