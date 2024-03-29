Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:24, 29 марта 2024Силовые структуры

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу

Вор в законе Шакро Молодой вышел досрочно из краснодарской колонии
Захарий Калашов

Захарий Калашов. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой, досрочно освободился из краснодарской колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авторитета выпустили из ворот ИК-2, расположенной в поселке Двубратский Усть-Лабинского района. Он, возможно, направится в Сочи или Абхазию, где обосновались его товарищи.

Шакро Молодой получил условно-досрочное освобождение (УДО) из-за проблем со здоровьем.

13 марта сообщалось, что краснодарский суд удовлетворил его ходатайство об УДО. В марте 2018 года вора в законе признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и приговорили почти на десять лет заключения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые показали внутренности западных ракет Storm Shadow. Что увидели военные при разборке снаряда?

      Известный театральный деятель назвал преимущества Москвы

      Пожилой турист пошел в поход на Камчатке и не выжил

      Кулеба заявил об испаряющемся советском наследии в связях России и Индии

      Пользователям WhatsApp станет доступна новая опция

      В КНДР прокомментировали возможную встречу с представителями Японии

      Роспотребнадзор заявил о вероятности пандемического распространения холеры

      В Кремле высказались об украинской формуле мира

      Россиянам рассказали о кардинальной перестройке рынка труда

      Стало известно о создании второй линии обороны ВСУ на запорожском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше