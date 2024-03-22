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14:42, 22 марта 2024Силовые структуры

Названа причина условно-досрочного освобождения вора в законе Шакро Молодого

Вор в законе Шакро Молодой получил УДО по состоянию здоровья

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вор в законе Захарий Калашов, известный в преступном мире как Шакро Молодой, получил условно-досрочное освобождение (УДО) по состоянию здоровья. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Причиной того, что авторитет выйдет из колонии раньше срока, назвали его проблемы со здоровьем.

13 марта сообщалось, что краснодарский суд удовлетворил ходатайство об УДО Калашова. В марте 2018 года он был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и осужден почти на десять лет заключения.

Криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев заявил в интервью «Ленте.ру», что Калашова могут вновь привлечь к уголовной ответственности после освобождения из колонии. По его словам, у ФСИН могут быть основания для сбора материала к обвинению авторитета по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

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      Любовь Ширижик
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