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16:29, 1 апреля 2024Силовые структуры

Освободившийся вор в законе Шакро Молодой попал на видео

МВД РФ объявило предостережение вору в законе Шакро Молодому после выхода из ИК
СюжетВоры в законе:

МВД России объявило предостережение о недопустимости противоправной деятельности в качестве предполагаемого лидера уголовной среды 71-летнему вору в законе Захарию Калашову, известному в криминальной среде как Шакро Молодой. Об этом сообщает «Прайм Крайм» и публикует видео.

На кадрах виден мужчина, у которого спрашивают данные о личности, наличии судимостей, после чего объявляют о предостережении.

Шакро Молодого доставили в здание МВД России после выхода из краснодарской колонии. Он отказался признавать себя вором в законе и подписывать документы.

Источник издания утверждает, что на свободе он собирается помирить кланы и жить в Москве по месту регистрации.

29 марта сообщалось, что Калашов вышел из ИК-2 в поселке Двубратский Усть-Лабинского района. Его тайно вывезли в кузове грузовой газели без опознавательных знаков ФСИН.

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      Любовь Ширижик
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