Суд взял под стражу племянника вора в законе Шакро Молодого

В Москве суд арестовал племянника вора в законе Шакро Молодого за покушение

Московский суд арестовал 22-летнего Виталия Калашова, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Подсудимый приходится племянником вору в законе Захарию Калашову, известному в криминальном мире как Шакро Молодой. Он заключен под стражу на два месяца.

В прокуратуре отметили, что Калашов частично признал вину в совершении преступления. По данным следствия, ночью 30 декабря 2024 года он зашел в магазин на улице Неглинная, где поругался с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу, между ними завязалась драка. В ходе конфликта Калашов вынул раскладной нож и нанес несколько ударов 35-летнему мужчине. Его госпитализировали.

После поножовщины Калашов скрылся, позже его объявили в розыск. Он выбросил свой мобильный телефон, неоднократно менял места пребывания, чтобы силовики не вышли на его след, однако попытки уйти от ответственности провалились. Правоохранительные органы нашли его в Балашихе и задержали.